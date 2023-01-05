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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması! Hilmi Daşdemir canlı yayında duyurdu

05.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'ye kayyum atanacağı söylentileriyle ilgili İçişleri Bkanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 'kayyum' iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'yla görüştüğünü açıkladı. "İBB'ye kayyum mu atanacak?" sorusunu Bakan Soylu'ya sorduğunu söyleyen Hilmi Daşdemir, Soylu'nun kendisine verdiği yanıtı canlı yayında aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması! Hilmi Daşdemir canlı yayında duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı hapis cezası sonrası başlayan 'kayyum' tartışmaları, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla daha da alevlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınarak yerine kayyum atanacağı yönündeki iddialar Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kayyum iddialarıyla ilgili yaşananları değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, tv00'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında çok önemli bir bilgiyi aktardı.

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"İBB'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASI

Hilmi Daşdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınarak yerine kayyum atanacağı yönündeki iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğunu söyledi.

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SOYLU'DAN 'KAYYUM' AÇIKLAMASI: BİZİM NİYETİMİZ...

Daşdemir "İçişleri Bakanı’yla konuştum ‘Bu meseleyle ilgili kayyum vb. gibi bir süreç olacak mı?’ diye. Sayın Bakan ‘Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye’den temizlenmesini istiyoruz’ dedi." ifadelerini kullandı.

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