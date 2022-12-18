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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu davası ile ilgili açıklama! 'Pozitif hukuk açısından doğru karar'

18.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ceza almasıyla ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Pozitif hukuk açısından verilen ceza doğru bir karar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu davası ile ilgili açıklama! 'Pozitif hukuk açısından doğru karar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Göksu Öngören Özgür ile "Ne Oluyor?" programına konuk oldu. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili de konuştu.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TAMAMEN HUKUK CAMBAZLIĞI'

"İmamoğlu seçildi. Avrupa'da herhangi bir toplantıya gitti, Türkiye'yi şikayet etti. Ben de bunun doğru olmadığını söyledim. Bir siyasetçi hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, HDP'yi ayrı tutuyorum. Onlar terör örgütünün bir uzantısı. Bir siyasetçi Avrupa'ya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Biz kendi içimizde çözeriz. Bu uluslararası alanda da böyledir. Kimse bize gelip kendi muhalefetini şikayet etmiyor. İBB Başkanı, Avrupa'ya gidiyor ve orada bunu dile getiriyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Orada suçlayıcı bir dil kullanıyor. Ben de konuşmamın birinde 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmaktır' dedim. Bunu söyledikten sonra İmamoğlu bana cevap veriyor. Ve cevabında dönüyor, başka bir konuya geçiyor, 'Esas bu seçimi iptal edenler ahmaktır' diyor. Konu benden başka bir alana geçiyor. Bunlar baktılar ki dava ile ilgili bir problem çıkabilir. Döndüler ve dediler ki biz bu sözü Süleyman Soylu'ya söyledik. Bu tamamen bir hukuk cambazlığıdır.

'POZİTİF HUKUK AÇISINDAN CEZA DOĞRU'

Pozitif hukuk açısından verilen ceza doğru bir karar. Daha önce de bir kamu görevlisine afedersin 'İtlik yapma' diyor. Sonra 'Basitlik yapma' dedim diyor. Bunu kim yer? Bakılması gereken şu, 1 böyle bir mahkeme görülüyor. Hukukun da kendine ait bir cezası var. Bu ceza da biliniyor. 2 bunu bildikleri için, burada hukuk açısından daha tehlikeli bir şey var. Anayasa 138 ve TCK 288 çok açık şekilde altını çiziyor. Diyor ki yargıya müdahale edemezsiniz. Bu herkes için geçerli. Siz bir mahkeme görülürken mahkemenin etrafının miting alanı gibi doldurulduğunu gördünüz mü? 'Karar siyaseten yanlış' demek hukuk devletinde olmaz."

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