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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan koronavirüsle mücadelede önemli çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan koronavirüsle mücadelede önemli çağrı

15.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dikkat çekti ve "Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan koronavirüsle mücadelede önemli çağrı

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemler ve denetim süreçlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisinde bulunulduğunu aktardı.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için saat 18.00'de iş yerlerinin kapatılması ve en geç 19.00'da evde olunmasının önemine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek ramazanda salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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