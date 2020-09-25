HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik toplantı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik toplantı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu'nun valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, salgınla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Bakanlık bürokratları katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Diğer Haberler
İYİ Parti'de kriz! 'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesindeki Temizer: Koray Aydın, bu hatanın bedelini ödemelidir
Listede adı vardı: Koray Aydın, bu hatanın bedelini ödemelidir
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye çok sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye çok sert tepki
İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru memleketi neresi, neden öldü?
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
Son dakika: Kritik MGK toplantısı sona erdi
Kritik MGK toplantısı sona erdi
Kritik MGK toplantısı başladı
Kritik MGK toplantısı başladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.