İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Söyleyeceğinizi söylediniz zaten

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunumuyla yayınlanan CNN Türk Masası programına Öztürk Yılmaz, Mehmet Metiner, Hakan Bayrakçı ve Metin Özkan konuk oldu.

BAKAN SOYLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Programda Mehmet Metiner'in 'FETÖ’cüler göreve getiriliyor' sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir kaç cümle söylemezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadeleler veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak nitelendiririm. Tabi FETÖ meselesi malesef ülkemizde geçen yaptığım bir değerlendirmede neredeyse bir binanın rutubeti gibi. Bir devleti hem sızmak, hem ortadan kaldırmak hem çürütmek için elinden geleni yapmıştır. Tabi devletimiz de buna karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bugün bizim iki şehidimiz var. Birisi jandarma personelimiz birisi de emniyet personelimiz. Dün kendi ellerimizle 4 şehit toprağa verdik. Biz mücadele ediyoruz.

"BU LAFLAR BENİM AĞIRIMA GİDER"

Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatında düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile beraber iş yapacak da bir adam değilim. Bizim hükümetimiz var, bizim politikalarımız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesile ile yürütmeye çalışan bir adamım. Ama bu laflar benim ağrıma gider.