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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Söyleyeceğinizi söylediniz zaten

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 00:06 | Son Güncelleme

CNN Türk canlı yayınında Mehmet Metiner'in sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programa bağlanarak tepkisini gösterdi. Bakan Soylu Metiner'e yönelik olarak, "Televizyon kanallarında bir de bizim arkadaşlarımızın 'Elimizde isimler var' demesini de kendimize bizatihi hakaret kabul ediyorum." dedi. Metiner'in söz almak istemesi üzerine Soylu, "Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı şekilde devam edin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler: Söyleyeceğinizi söylediniz zaten

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunumuyla yayınlanan CNN Türk Masası programına Öztürk Yılmaz, Mehmet Metiner, Hakan Bayrakçı ve Metin Özkan konuk oldu.

BAKAN SOYLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Programda Mehmet Metiner'in 'FETÖ’cüler göreve getiriliyor' sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir kaç cümle söylemezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadeleler veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak nitelendiririm. Tabi FETÖ meselesi malesef ülkemizde geçen yaptığım bir değerlendirmede neredeyse bir binanın rutubeti gibi. Bir devleti hem sızmak, hem ortadan kaldırmak hem çürütmek için elinden geleni yapmıştır. Tabi devletimiz de buna karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bugün bizim iki şehidimiz var. Birisi jandarma personelimiz birisi de emniyet personelimiz. Dün kendi ellerimizle 4 şehit toprağa verdik. Biz mücadele ediyoruz.

"BU LAFLAR BENİM AĞIRIMA GİDER"

Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatında düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile beraber iş yapacak da bir adam değilim. Bizim hükümetimiz var, bizim politikalarımız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesile ile yürütmeye çalışan bir adamım. Ama bu laflar benim ağrıma gider.

"HAYATIM RİSK İÇERİSİNDE"

Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Hayatım risk içerisinde. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim hiç. Bu sözleri hak ediyor değiliz. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve gelmişse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Yani bu görevler öyle kolay görevler değil. Kimse kusura bakmasın. Şehit cenazelerinde o annelerin, o çocukların yüzlerine biz nasıl bakarız ya? Bu kolay mı yani bu işler? Ama bu laflar benim ağırıma gidiyor. Kurumumun da ağırına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesini kabul edemem, haksızlık olarak nitelendiririm. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Televizyon kanallarında bir de bizim arkadaşlarımızın 'Elimizde isimler var' demesini de kendimize bizatihi hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanların basın üzerinden bizle konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyorum."

"ORADAN SÖYLEMEYE DEVAM EDERSİNİZ"

Bu sözler sonrasında Mehmet Metiner'in söz almak istemesi üzerine Soylu, "Ben müsaade etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı şekilde devam edin." ifadelerini kullandı.

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