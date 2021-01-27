İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 'militan' çıkışı

Bolu’da, 3 gün sürecek olan Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı Bolu Dağı’nda bir otelde başladı. 81 ilden gelen Terörle Mücadele Şube Müdürleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı. Törene ayrıca 15 Temmuz’da başından vurularak Gazi olan Terörle Mücadele Eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bolu Valisi Ahmet Ümit kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayda katılımcılara seslendi.

"ÖZGÜTÜN EN ÖNEMLİ İŞLERİ ŞEHİRLERDE BİTMEKTEDİR"

Bakan Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün HDP Esenyurt binasında ortaya çıkan görüntüler hakkında konuşmayanları eleştirerek, "Bu işin organize edildiği en önemli noktalardan birisi şehirlerdir. Eleman temininden tutun propaganda ve iletişime kadar örgütün en önemli işleri şehirlerde bitmektedir. İşte 2 gün önce Esenyurt’ta bir siyasi partinin ilçe binasında karşılaştığımız manzarayı hep birlikte gördük. Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Hiç Esenyurt’taki HDP binasındaki terör manzarasından bahsettiler mi? Bir cümle bahset ya. Allah rızası için bir cümle bahset. Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahsetmiyor. Bir tek cümle bahset. Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den. Bir tek en ufak bir yanlış yapsak. Bir polisimiz yanlışlıkla 10 tane doğru cümlenin yanında bir tek cümleyi vatandaşa samimiyetinden, belki de yorgunluğundan, belki de eksikliğinden söylemiş olsa sosyal medyada döndürüp döndürüp durup, her birisi tek tek eleştiri ortaya koyuyor. Esenyurt HDP binasında, Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin evlatları değil miyiz? Biz aynı ülkenin tabiatına mensup insanlar değil miyiz? Aynı kaderi yaşamadık mı? Aynı medeniyeti yaşamadık mı? Ülkemizin her tarafından 5 vakit ezan okunmuyor mu? Siz ne duyuyorsunuz? Kulaklarınız mı kapalı? Bu ülkede her Pazartesi sabah ve Cuma akşamı İstiklal Marşı’yla okulların başlayıp bittiği aynı okullarda sizlerle beraber okumadık mı biz? Siz başkalarının okullarında mı okudunuz? Ne çabuk sizi kandırdılar. Ne çabuk sizin aklınızı çeldiler. Ne çabuk sizi koltuklarla, iktidar hırslarıyla beraber aklınızı başınızdan aldılar. Devletimize saldırmayı bir maharet sayıyorsunuz” dedi.