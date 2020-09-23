İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, moderatörlüğünü Cem Küçük'ün üstlendiği, Yücel Koç ve Süleyman Özışık'ın da katıldığı 'Gündem Özel' programında soruları cevaplıyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Bir güzel haberle başlayalım. 386. gün olması lazım. Diyarbakır annelerinde. Hakikaten Türkiye'de teröre karşı, dünyada teröre karşı ana yüreği kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak.

"GELMEDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZI ARADIM"

Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.

"TERÖRE KARŞI İKNA METODUMUZ 700'Ü AŞTI"

Çok mesafe alındı ve çok ciddi çaba sarf edildi. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu teröre karşı konsept bambaşka bir konsept. İkna metodumuz 700'ü aştı. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım.

Bu yıl o da 162 oldu. 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Aileleriyle temas kuruyoruz. Mutlaka aileleriyle temasa giriyorlar çünkü. Bu terör örgütüne gitmelerini engelleniyor.

AYRINTILAR GELECEK...

