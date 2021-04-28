Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YARIN 25'İNCİ BULUŞMA GERÇEKLEŞECEK"

"Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular.

"PKK'YI TUZ RUHUNUN ERİTTİĞİ GİBİ ERİTİYOR"

Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.

"KIRMIZI LİSTEDEN BİR İSMİN 17-18 GÜNDÜR İFADESİNİ ALIYORUZ"

Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.

Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63

"İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirien patlayıcıyı tespit ettiler. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.