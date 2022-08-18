İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de yayınlanan Ahmed Arpat ile Özel Röportaj Programı'nın konuğu oldu. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CEMEVLERİNE DÜZENLEME YAPILACAK MI?

İlkokuldan itibaren stratejik bir konumda olduğumuzu, Batı ile Doğu arasında bir köprü olduğumuzu ifade ederler. Bütün bunlar kadar önemli olan bir şey var, büyük bir medeniyetin devamıyız. 21. yüzyıldan itibaren Türkiye geçmişte yaşadıklarını kendine tecrübe etmiştir. Türkiye'nin fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor. Türkiye Sünni-Alevi çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışılıyor. Türk-Kürt meselesi üzerinden Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlara karşı mücadele ortaya koyduk.

