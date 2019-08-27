İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Belediyesi'nden hediye aldığı iddialarına tepki göstererek "Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını hem bu dünyada hem öbür dünyada sorar. Bunların her birisi uydurulmuş işlerdir." dedi. Sosyal medyada yer alan bir kuyumcudaki fotoğraflarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Soylu, "Ben binlerce esnaf ziyaretine gidiyorum. Esnafla hep konuşurum. Bir tesbihçiye girmişim, tesbihçide bu fotoğrafı almış asmış. Yanlış bir şey de yapamamış" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle;
ÖZEL HEDİYE İDDİASI
Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını hem bu dünyada hem öbür dünyada sorar. Bunların her birisi uydurulmuş işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye de ihtiyacı söz konusu değildir. Ama ben buna rağmen sadece bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum.
Diyelim 2-3 yıl içinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlarda gelmiştir. Ben hiç Mardin belediyesine gitmedim. Ama bir takım bu tip meseleler söz konusu olabilir. Bunların hepsi denetimlerden geçmektedirler. Böyle bir şeye devlet imkan vermez. Anladığım kadarıyla daha önce devlet büyükleri geldiği zaman yapılmış bir bütçelemelerdir.
TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF
Ben binlerce esnaf ziyaretine gidiyorum. Esnafla hep konuşurum. Bir tesbihçiye girmişim, tesbihçide bu fotoğrafı almış asmış. Yanlış bir şey de yapamamış. 'Buraya Bakan gelmiş' diye asmış.
'BU YÖNTEMLER TUTMAZ'
Sayın Ahmet Hakan dün bana sordu ben de cevap verdim. Herhalde çok acıdı çok acıttık. Terör örgütü saldırı planlıyor, bu yöntemler tutmaz.
'THK'NIN YÖNETİMİ BOŞLUKTA, MAHKEMELER DEVAM EDİYOR'
Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumu'nun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumu'nun yönetimi boşluktadır. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumu'nun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık.