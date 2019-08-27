İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Belediyesi'nden hediye aldığı iddialarına tepki göstererek "Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını hem bu dünyada hem öbür dünyada sorar. Bunların her birisi uydurulmuş işlerdir." dedi. Sosyal medyada yer alan bir kuyumcudaki fotoğraflarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Soylu, "Ben binlerce esnaf ziyaretine gidiyorum. Esnafla hep konuşurum. Bir tesbihçiye girmişim, tesbihçide bu fotoğrafı almış asmış. Yanlış bir şey de yapamamış" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle;

ÖZEL HEDİYE İDDİASI

Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını hem bu dünyada hem öbür dünyada sorar. Bunların her birisi uydurulmuş işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye de ihtiyacı söz konusu değildir. Ama ben buna rağmen sadece bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum.

Diyelim 2-3 yıl içinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlarda gelmiştir. Ben hiç Mardin belediyesine gitmedim. Ama bir takım bu tip meseleler söz konusu olabilir. Bunların hepsi denetimlerden geçmektedirler. Böyle bir şeye devlet imkan vermez. Anladığım kadarıyla daha önce devlet büyükleri geldiği zaman yapılmış bir bütçelemelerdir.