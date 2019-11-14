İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Gözaltılarla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter’dan, “Rabia Naz’ın babası ve olayı araştıran gazeteciler tutklanmak isteniyor! İnanılmaz bir durum yaşanıyor. Bir kasabadaki hukuk, siyasal ilişkiler kontrolden çıkmış durumda, farkında mısınız?” diye sormuştu.

Rabia Naz’ın babası ve olayı araştıran gazeteciler tutklanmak isteniyor! İnanılmaz bir durum yaşanıyor. Bir kasabadaki hukuk, siyasal ilşkiler kontrolden çıkmış durumda, farkında mısınız? https://t.co/7ysimXHhhK Ak Parti (farkında olmasa da) en büyük sınavı ile karşı karşıya.. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) 14 Kasım 2019

BAKAN SOYLU, CÜNEYT ÖZDEMİR'LE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş olan Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Özdemir, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Rabia Naz cinayeti ile ilgili konuştuk. ‘Türkiye’de hiçbir GÜÇ bunu kapatamaz’ dedi. Kendisine yaşananların ‘hayatın akışına’ uygun olmadığını söyledim. ‘An be an takibindeyim’ dedi. Umut vericiydi.. Gazeteciler ve baba umarım serbest kalır!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Rabia Naz cinayeti ile ilgili konuştuk. ‘Türkiye’de hiçbir GÜÇ bunu kapatamaz’ dedi. Kendisine yaşananların ‘hayatın akışına’ uygun olmadığını söyledim. ‘An be an takibindeyim’ dedi. Umut vericiydi.. Gazeteciler ve baba umarım serbest kalır! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) 14 Kasım 2019

Bakan ile arasındaki konuşmayla ilgili de bir paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sık sık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış. Olayın yaşandığı kasabaya gitmeyi düşünüyorum" dedi.