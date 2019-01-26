HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 26.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Seçim güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Soylu, "Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar şöyle;

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim."

KAOS OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar.

Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar.

Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
AK Parti'nin adayına bıçaklı saldırı!AK Parti'nin adayına bıçaklı saldırı!
MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındıMHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim güvenliği Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Venezuela'nın altınlarını geri vermiyor!

İngiltere Venezuela'nın altınlarını geri vermiyor!

Karısını akrabasıyla yakalayıp dehşet saçtı!

Karısını akrabasıyla yakalayıp dehşet saçtı!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Sayısal Loto çekilişinde skandal hata!

Sayısal Loto çekilişinde skandal hata!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin Adana Seyhan belediye başkan adayına bıçaklı saldırı!

AK Parti'nin adayına bıçaklı saldırı!

MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabrımız sınırsız değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabrımız sınırsız değil!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş HDP açıklaması

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş HDP açıklaması

CHP ve İYİ Parti anlaştı! Yerel seçimde iş birliği genişliyor

İki parti mutabakata vardı!

Kerim Karakoç, CHP'den ve belediye başkan adaylığından istifa etti!

Kerim Karakoç belediye başkan adaylığından istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.