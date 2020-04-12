İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama: Eleştirileri kabul ettim

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma günü 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, bu gece 24.00'da sona erecek. Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın yeniden kısmen de olsa normale dönmesi beklenirken, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Yasağın 21.00'da ilan edilmesi ve detayların daha sonra açıklanması ile bakkal, fırın gibi işletmelerde insan kalabalıklarının oluşması tepki çekti.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATMIŞTI

Koronavirüse karşı sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler endişelere neden olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

BAKAN SOYLU'DAN ÖZELEŞTİRİ

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Bakan Soylu, özeleştiri yaptığını belirtti.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Bakan Soylu'yla yaptığı görüşmeyi kaleme alan gazeteci Ahmet Hakan, Bakan Soylu'nun telefonu açar açmaz kendisine eleştirileri aldığını ve kabul ettiğini söylediğini yazdı.

YASAK SONA ERİYOR

Öte yandan Bakan Soylu, yasağın bu gece 24.00 itibariyle sona ereceğini belirtti.

