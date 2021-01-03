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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

03.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Üst Bölgesi'nde çekilen fotoğraf karesiyle ilgili gazeteci Yılmaz Özdil'in yaptığı eleştiriye çok sert yanıt verdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yılbaşında sınırdaki askerlerle yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, “38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT YANIT GELDİ

Özdil’in bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok sert yanıt geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Özdil'i terör örgütü PKK yandakçısı olmakla suçladı.

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

“Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!”

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