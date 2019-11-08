İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: "(DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131n vatanda\u015f\u0131 olduklar\u0131 \u00fclkelere iadesi) \u015eimdi biz bunlar\u0131 size iade edece\u011fiz diyoruz. Pazartesiden itibaren ba\u015fl\u0131yoruz."PARTNERAra\u015ft\u0131rmalar ortaya koyuyor! Di\u015f f\u0131r\u00e7alamamak iktidars\u0131zl\u0131k sebebi mi?681 \u00f6\u011frenciden Mehmet\u00e7i\u011fe moral mektubuDo\u011fu Biga Madencilik'te 30 \u00e7al\u0131\u015fana e\u011fitim sertifikas\u0131
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