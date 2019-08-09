İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Dikmen\u2019de bulunan Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde video konferans y\u00f6ntemi ile di\u011fer illere ba\u011flanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler al\u0131yor \u0130\u015fte Orta Do\u011fulu turistlerin yeni g\u00f6zdesiKocaeli\u2019de G\u00fcrcistanl\u0131 gen\u00e7 plastik kelep\u00e7e ile bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcBeton mikseri devrildi, \u015fof\u00f6r yaraland\u0131
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