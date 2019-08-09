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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor

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