İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, bizi birbirimizden uzaklaştırmak istemelerine rağmen, aramıza fitne sokmak istemelerine rağmen sizden hiç uzaklaşmadan buranın kalkınmasını, buranın gelişmesini sağladık." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Vahit Güvensen için destek istedi.

İlçede düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır’a her zaman için ayrı bir önem verdiğini belirterek ondan selam getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin zorlu süreçlerden milletin bir ve beraber olmasıyla çıktığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Hep birlikte çok zor günlerden geçtik. Üzerimize her yerden geldiler. Bu ülkeyi yarına güçlü götürmemek için üzerimize her yerden saldırdılar. Darbeler yaptılar, bu ülkede başbakan astılar, bakanlar astılar. Bu ülkeye ekonomik saldırılar yaptılar. Bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Sağ, sol dediler. Türk, Kürt dediler. Alevi, Sunni dediler, laik-dindar dediler. Kardeşliğimize, birliğimize, bu ülkenin büyümesine, bu ülkenin zenginleşmesine bu ülkenin özgürleşmesine milletimizin dünyaya sözünü hüküm olarak geçirmesine engel olmaya çalıştılar. On yıllardır aynı tezgahı yapıyorlar. Yıllardır aynı kumpası yapıyorlar. İstemiyorlar ki rahat edip sevincimizi yaşayalım. İstemiyorlar ki bu ülkeyi yarınlara umutlarıyla birlikte götürelim. Anarşiyle, terör örgütleriyle, İMF ile bizi imtihan ettiler. Bu ülkeyi yoksulluklarla imtihan ettiler."