HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 18:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670.

Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.

"OHAL'E GEREK YOK DEMEM"

OHAL'e gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk.

"ACIMASIZIZ"

(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Bakanlık, 81 ile gönderdi! İşte yeni koronavirüs tedbirleriBakanlık, 81 ile gönderdi! İşte yeni koronavirüs tedbirleri
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası

Bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

İBB'den koronavirüsten ölümlerle ilgili defin açıklaması

İBB'den koronavirüsten ölümlerle ilgili defin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında yeni bir genelge daha gönderdi!

Bakanlık, 81 ile gönderdi! İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı yazı gönderdi! 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Son dakika: Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Karantinaya alındılar

Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Karantinaya alındılar

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Engelli oğlunu baltayla öldürdü! 'Pes' dedirten savunma

Engelli oğlunu baltayla öldürdü! 'Pes' dedirten savunma

Son dakika: 2020-MSÜ ertelendi! Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ertelendi

Resmen açıklandı: 2020-MSÜ ertelendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.