İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670.

Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.

"OHAL'E GEREK YOK DEMEM"

OHAL'e gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk.

"ACIMASIZIZ"

(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...

