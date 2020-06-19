İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Siber suçlar için Siberay birimi kuruldu!

Siber suçlar günümüzün en büyük sorunu haline geldi. Ülkemizde de siber suçlarla karşılaşmak mümkün. Bu duruma dur diyecek en ciddi adımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

SİBERAY BİRİMİ KURULDU

Süleyman Soylu, siber suçlara ve alınan önlemlere ilişkin yeni adımların atıldığını söyleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde 'Siberay' adında yeni bir birimin kurulduğunu duyurdu. Siberay hakkında konuşan Bakan Soylu, ''Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler.'' dedi.

YÜZLERCE ARKADAŞIMIZ VAR

''Dünya'ya örnek ve birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var'' diyen Soylu, ''Burada bu konularla ilgili çok profesyonel yüzlerce arkadaşımız var. Ve inanın siber devriyelerle sanal alemde müthiş bir performans sergiliyorlar ve bunu hukuk, savcılarımız, hakimlerimizle eş güdüm içerisinde takip ediyorlar.'' ifadelerinde bulundu.

ÖZELLİKLE GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI SİBER SUÇLARDAN KORUYACAK

Siber devriyelerin yürüttüğü çalışmalara değinen Soylu, "Bir yenilikten daha bahsedeceğim; bizim Kızılay'ımız, Yeşilay'ımız var. Onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız içinde 'Siberay' diye bir programı başlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için 'Siberay' denilen yeni bir program başlatılıyor. '' diye konuştu.