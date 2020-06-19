HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Siber suçlar için Siberay birimi kuruldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Siber suçlar için Siberay birimi kuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu. Programda merak edilen birçok soruyu cevaplayan Bakan Soylu, siber suçlarla mücadele anlamında da önemli bir adım attıklarını anlattı. Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre o adımın adı Siberay.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Siber suçlar için Siberay birimi kuruldu!

Siber suçlar günümüzün en büyük sorunu haline geldi. Ülkemizde de siber suçlarla karşılaşmak mümkün. Bu duruma dur diyecek en ciddi adımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

SİBERAY BİRİMİ KURULDU

Süleyman Soylu, siber suçlara ve alınan önlemlere ilişkin yeni adımların atıldığını söyleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde 'Siberay' adında yeni bir birimin kurulduğunu duyurdu. Siberay hakkında konuşan Bakan Soylu, ''Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler.'' dedi.

YÜZLERCE ARKADAŞIMIZ VAR

''Dünya'ya örnek ve birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var'' diyen Soylu, ''Burada bu konularla ilgili çok profesyonel yüzlerce arkadaşımız var. Ve inanın siber devriyelerle sanal alemde müthiş bir performans sergiliyorlar ve bunu hukuk, savcılarımız, hakimlerimizle eş güdüm içerisinde takip ediyorlar.'' ifadelerinde bulundu.

ÖZELLİKLE GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI SİBER SUÇLARDAN KORUYACAK

Siber devriyelerin yürüttüğü çalışmalara değinen Soylu, "Bir yenilikten daha bahsedeceğim; bizim Kızılay'ımız, Yeşilay'ımız var. Onların her birinin çok önemli etkinlikleri var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız içinde 'Siberay' diye bir programı başlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi siber suçlardan, tehlikelerden korumak için 'Siberay' denilen yeni bir program başlatılıyor. '' diye konuştu.

'CEZALANDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ'

Süleyman Soylu, vatandaşların sanal alemde hakaret, iftira, dolandırılma gibi olaylarla karşı karşıya kalıp 112, 155 ve 156'yı aramaları durumunda suçluyu bulamama gibi bir ihtimalinin söz konusu olmayacağını belirterek, açıklamasında ''Yurt dışında ise dahi, bunu takip edip suçluyu cezalandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizzatihi bu konularla ben ilgileniyorum. Şunu da ifade edeyim, son günlerde dünyanın öteki tarafında bir organize suç üyesini yakalayabilmek için, Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar takip ettik ve en son Arjantin'de yakalattık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
iPhone 12'nin kendisi küçük, etkisi büyük olacak! Peki nasıl?iPhone 12'nin kendisi küçük, etkisi büyük olacak! Peki nasıl?
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Last of Us Part II çıkışını zam ile yaptı! İşte The Last of Us Part II'nin yeni fiyatı

Haftalardır beklenen oyun, zam ile çıktı! İşte yeni fiyatı

iPhone SE 2020'den bile küçük bir iPhone 12'ye hazır olun!

iPhone 12'nin kendisi küçük, etkisi büyük olacak! Peki nasıl?

Kalbinde Kirin yok: Huawei Enjoy 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Assassin's Creed Origins hafta sonu ücretsiz olacak

Sevilen oyun ücretsiz olacak! İşte tarihi

Chrome RAM tüketim sorunu ortadan kalkacak

Microsoft açıkladı: Chrome'un can sıkıcı sorunu çözülecek!

Twitter Android uygulamasıyla mesajlaşmaya odaklanacak

Twitter mesajlaşmaya el atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.