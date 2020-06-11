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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından turuncu listede aranan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

İşte Soylu'nun mesajı:

Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve
18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz...

Şehitlerimiz, rahat uyusunlar


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