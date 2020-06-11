İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

İşte Soylu'nun mesajı:
Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve
18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz...
Şehitlerimiz, rahat uyusunlar
Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2020
18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..
Şehitlerimiz, rahat uyusunlar????????