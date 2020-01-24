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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize bildirilmiş değil."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize bildirilmiş değil."
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24.01.2020 21:47 |
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize bildirilmiş değil."
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