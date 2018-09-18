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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, "Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden (terörden arananlar listesi) 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz" diye konuştu.

'RENKLİ OLANLARININ ÜSTÜNÜ ÇİZİYORUZ'

Soylu, "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz" ifadesini kullandı.

'15 BİN 262 UYUŞTURUCU SATICISINI CEZAEVİNE GÖNDERDİK'

15 bin 262 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını aktaran Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarımız neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı PKK

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
süleyman soylu tarihe terörü bitiren iç işleri bakanı olarak tarihe geçecektir
@izmirlierol akp iktidara geldiğinde terör zaten neredeyse bitmişti,akp terörü hortlatti yeniden,yüzlerce şehit verdik akp ve RTE yüzünden.
2000 yilinda sifir terör vardi
ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN
15bin kişiyi cezaevine gönderdinizde ne oldu içerde yine bizbakıyoruz onları. seçim için değil ülke için idam şart. caydırıcı ceza şart gerisi boş
@bayhakan size yaranılmaz.
bu terörister ve uyuşturucu satıcıları. içeriden cıkmamaları lazım. bir afla bir şekilde dişarı cıkarılmamalılar. yoksa yine aynı şeyi yapacaklardır. bunların örnekleri var.
Elleriniz dert görmesin Allah yardımcınız olsun. yanınızdayız. hiç korkmayın eğilmeyin aynen devam. teröristler kodese ! uyuşturucu satıcıları kodese !
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