İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, "Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden (terörden arananlar listesi) 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz" diye konuştu.

'RENKLİ OLANLARININ ÜSTÜNÜ ÇİZİYORUZ'

Soylu, "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz" ifadesini kullandı.

'15 BİN 262 UYUŞTURUCU SATICISINI CEZAEVİNE GÖNDERDİK'

15 bin 262 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını aktaran Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarımız neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdik" dedi.

