\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: "Emniyet te\u015fkilat\u0131ndan 17-25 Aral\u0131k ve 15 Temmuz sonras\u0131nda sadece KHK yoluyla ihra\u00e7 edilenlerin say\u0131s\u0131 yakla\u015f\u0131k 33 bindir."PARTNER Onu bu hale Barbie hayranl\u0131\u011f\u0131 getirdi(\u00d6zel) Gebelikte yap\u0131lan do\u011fru egzersizler s\u00fct miktar\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131yorBakan Soylu, Emniyet'ten ihra\u00e7 edilenlerin say\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum