İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri olu\u015fturulacak" dedi.PARTNERKortlar\u0131n yeni 'Sharapova's\u0131 H\u0131rvatistan'dan!MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ayd\u0131n: \u201cT\u00fcrkiye art\u0131k yolu a\u00e7\u0131lan \u00fclke olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131, yolu a\u00e7an bir \u00fclke moduna girdi\u201dYeniden Refah Partisi \u00c7ank\u0131r\u0131 \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 1. Ola\u011fan Kongresi