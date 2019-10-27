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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.

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