İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da konuştu

Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Bana Ekrem İmamoğlu diyor ki, 'Süleyman Soylu git Ankara'ya otur, sen İçişleri Bakanısın' Ben İçişleri Bakanlığı yaparken Ankara'da oturmadım. Kato'ya, Cudi'ye gittim, memleketin her köşesine gittim. Terörle mücadele etmekten sakınmadım. Şimdi İstanbul'da 23 Haziran'a kadar İmamoğlu ne derse desin çalışacağım" dedi.

Gaziosmanpaşa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cuma namazından sonraki adresi Karadeniz Mahallesi'ndeki Karadeniz Taksi Durağı oldu. Bir süre taksici esnafı ile sohbet eden Soylu, daha sonra durak önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Soylu, “Siyasette eğer risk alacaksanız, hırpalanacaksınız da hakkınızı savunurken de elinizden geleni yapıp korkmayacaksınız. Bizim memleketimizi huzura getirmek temel sorumluluğumuzdur. 31 Aralık 2016'dan beri Türkiye'nin hiçbir yerinde bomba patlamadı, terör olayı olmadı. Bu şehri huzur şehri haline getirdik. Bana Ekrem İmamoğlu diyor ki, 'Süleyman Soylu git Ankara'ya otur, sen İçişleri Bakanısın'. Ben İçişleri Bakanlığı yaparken Ankara'da oturmadım. Kato'ya, Cudi'ye gittim, memleketin her köşesine gittim. Terörle mücadele etmekten sakınmadım. Şimdi İstanbul'da 23 Haziran'a kadar İmamoğlu ne derse desin çalışacağım. Beni burada istese de istemese de çalışacağım. Sebebi şudur; eğer biz doğu ve güneydoğuda çocuklarımızın huzurlu bir şekilde yaşaması için PKK'yı silip atmışsak, oradaki çocuklarımız doktor, mühendis, hemşire olma imkanı bulamamış ise bilin ki yaşadığımız müddetçe İstanbul'a PKK'nın sızmasını engellemek boynumuzun borcudur" İfadelerini kullandı.