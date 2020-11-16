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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde İzmir'e geldi

16.11.2020 07:53 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde İzmir'e geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında gece saatlerinde İzmir'e iniş yaptı. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı.

Öte yandan, Bakan Soylu gün içeresinde ilk olarak Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde (AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunucak daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret edecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

(DHA)

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