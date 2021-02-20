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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

20.02.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik"

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