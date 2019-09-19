\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "Ge\u00e7en y\u0131l 268 bin d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakalam\u0131\u015ft\u0131k, bu y\u0131lki say\u0131m\u0131z \u015fimdiden 237 bin\u2019i a\u015fm\u0131\u015f durumdad\u0131r" dedi.Gelen k\u00f6t\u00fc kokular deh\u015feti ortaya \u00e7\u0131kard\u0131!(\u00d6zel) Ehliyetsiz yakalanan avukat ortal\u0131\u011f\u0131 aya\u011fa kald\u0131rd\u0131Sefa Do\u011fanay daval\u0131k oldu\u011fu hayran\u0131 ile mahkemede kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi
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