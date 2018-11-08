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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur."


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