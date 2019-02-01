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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti, Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izledi

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti, Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izledi.

Soylu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldikten sonra Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Soylu, merkezin kitap kafesinde şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.

Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösterisini izleyen Soylu, etkinlikte grup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun güzel bir program düzenlediğini söyledi.

"Rengi Hakkari, hem ülkemizin hem Hakkari'nin sıcaklığını, samimiyetini, aslında kucaklayıcılığını, kapsayıcılığını ve bu kültürün, bu güzel ahengin nelere muktedir olduğunu bir kez daha bu salonda ifade etti" diyen Soylu, "Kendi söyledikleri gibi Edirne'den Hakkari'ye kadar ilmek ilmek sanatın nasıl gösterilebileceğini, Edirne'den Hakkari'ye kadar kültürümüzün bütün tonlarının, bütün zenginliklerinin nasıl hissedilebileceğini, nasıl hissettirilebileceğini bize Hakkari'nin bu akşamında yaşattılar." ifadesini kullandı.

Gruptakilerin her birinin ayrı bir değeri olduğunu vurgulayan Soylu, "Geçen hafta sonu onlarla birlikteydik ve hakikaten özellikle Konya'da yaptıkları gösteri sonrası hem elde ettikleri moral hem onlara hem de bize hem büyük mutluluk verdi. Bize büyük onur verdi. Her birini tebrik ediyorum." dedi.

Sanat topluluğunun oluşturulmasını sağlayan ve gruba imkan sağlayan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyeyim, bina yapılır, yol da yapılır. Gayret gösterirsiniz, çalışırsınız, Allah'tan istersiniz, Allah da size verir ama sanat öyle herkesin dokunacağı, herkesin hissederek ortaya koyacağı, herkesin bu kadar güzellikleri bir araya getireceği bir olay ve anlayış değildir. Onun için ayrıca tebrik ediyorum. Hakkari'den öyle güzel bir ışığı yükseltiniz ki o ışıkla inşallah hem bütün Türkiyem hem de şu anda dünyada sıkıntılar, zorluklar çekip yön bulmayı kendine maalesef hala bir meşgale edinen, yönünü sağda solda arayanlara da buradan sanatın yolunu, sanatın yolculuğunu çok güzel ifade ediyorsunuz. Sonuna kadar desteğimiz sizinle beraberdir. Sadece Hakkari için değil, inanın sadece Türkiye için değil bu yolculuğunuz devam etsin ve ışığınız hep yükselsin."

Daha sonra valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Soylu, beraberindekilerle çarşı merkezinde esnafı dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu, Kent Park Yaşam Merkezi ile İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

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