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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de düzenlenecek "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılmak üzere kente geldi.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, etrafını saran çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılmak üzere Çukurca ilçesine hareket eden Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve bazı gazeteciler eşlik etti.

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