İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemşehrileriyle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bahçelievler’de bulunan Trabzonlular Derneği’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, “Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa’ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da bulunan Bahçelievler Trabzonlular Derneği’nde düzenlenen programa katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik ederken, Bakan Soylu burada hemşehrilerine hitap etti. Bayburt’ta yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi’nden 2 askerin, çalışmaların sürdüğü Soğanlı Deresi’nde suya kapıldığını ifade eden Soylu, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

‘Sürekli güçlenen Türkiye birilerini rahatsız ediyor’ Herkesin Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a sahip olmak isteyeceğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu, “ Stratejik önemi olan bu şehre tarih boyunca da sahip çıkmak isteyenler oldu. Kim ne derse desin, biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Bu topraklarda ne zaman güçlendiysek hep sorunlarla karşılaştık. İnsanımızı birbirine düşürdüler. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa’ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. İstanbul, Türkiye’nin büyümesinden en büyük payı alan ildir. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor” dedi. ‘Terör örgütlerinin arkasında başka güçler var’ Mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu belirten Bakan Soylu, “ Türkiye, PKK gibi bir terör örgütünü yenemeyecek bir ülke midir ama mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler var. Amerika’sı ve Fransa’sı gibi. Bütün bunlarla baş eden bir Türkiye ve irade var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı devam ettirmek için güçlü olmalıyız. Terör ile mücadele ediyoruz, savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarını yaptık. Bir ayda teslim aldıklarımız hariç 60’ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler İHA’lar sayesinde eskisi kadar da hareket edemiyorlar” şeklinde konuştu.

Son 1 ayda 23 PKK’lının teslim olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “ Teröristlerin 22’si sağ ele geçirilirken, 47’si de ölü olarak ele geçirildi. 2019’un başlangıcından itibaren bugüne kadar toplam 378 terörist ele geçirilirken, 23 şehidimiz var. Biz bu mücadeleyi yapacağız, yapmak zorundayız. Biz bu mücadeleyi yapmaz isek, bu mücadeleyi yapmaktan çekinirsek biz büyük bedeller öderiz. En çok o bölgeye gidenlerden birisi benim. Türkiye’de Cumhurbaşkanımızdan sonra sivil olarak oralarda en çok bulunan adamlardan bir tanesi benim. Ben o riskli bölgelere gitmesem, kardeşlerimizle, o çocuklarla beraber olmasam ben o meseleyi nasıl yürütürüm” açıklamasında bulundu.