İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.
Budapeşte süreci 6’ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, “ikili işbirliği, terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele, göç konuları” ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca bu konularda ortak komisyonların kurulmasının başlatılmasına vurgu yapıldığı öğrenildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi