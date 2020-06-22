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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 18:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."


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