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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."
BURSA
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22.06.2020 18:23 |
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız."