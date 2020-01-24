İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gideceği açıklandı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum'un incelemelerde bulunmak \u00fczere Elaz\u0131\u011f\u2019a gidece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Soylu: "Elaz\u0131\u011f\u2019daki depremde ilk belirlemelere g\u00f6re 4 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bilgisi var"\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: \u201c\u015eu anda herhangi bir can kayb\u0131 bilgisi gelmedi\u201dRDW kan testi nedir, neden yap\u0131l\u0131r?
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