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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Isparta'da taziye ziyareti yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 02:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Isparta'da taziye ziyareti yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan'ın vefatı dolayısıyla Isparta'da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Aile bireylerine başsağlığı dileklerini ileten Soylu, sosyal medya hesabından da "Kıymetli arkadaşım Avukat Tahir Alan ve ailesine, sevgili babaları emekli emniyet mensubu Mustafa Alan için taziye ziyaretindeyiz. Mekanı cennet olsun." açıklaması yaptı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde kanser teşhisiyle bir süredir tedavi gören Mustafa Alan, salı günü vefat etmiş cenazesi kentteki Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti.

Bakan Soylu, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

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