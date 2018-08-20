İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani, o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti, şu anda olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir"." dedi. Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi'ni ziyaret etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da yer aldığı ziyarette Bakan Soylu, polislerle bayramlaştı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Vali Vasip Şahin, Ahmet Misbah Demircan, polisler ve kaymakamla bir araya gelerek bayramlaştıklarını ve bir durum değerlendirmesi yaptıklarını dile getiren Soylu, hangi adımları atabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki bayram trafiğini, asayiş hizmetlerini takip ettiklerini belirten Soylu, bütün ekiplerin görevlerinin başında olduğunu, gerek Jandarma, gerek Emniyet, gerek Sahil Güvenlik ve Karayollarının ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Soylu, 9-10 günlük tatilin beklentinin çok daha üzerinde bir bayram trafiğine sebep olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Vatandaşımızın, milletimizin kimisinin tatile, kimisinin memleketlerine gitmesine sebep teşkil etti. Gece-gündüz, 24 saat çalışıldı. Tabii trafik kazalarımız var. Keşke hiç yok demiş olsaydık. Özellikle karayollarındaki trafik kazalarından daha ziyade, yani ana artellerdeki trafik kazalarından daha ziyade, maalesef şehir içlerinde ve köy bantlarında trafik kazalarımız bu bayramda daha fazla. Anlaşılıyor ki oralarda da ciddi tedbirler almamız lazım. Şu ana kadar şükürler olsun bizim kaza kara noktası diye tabir ettiğimiz noktalarda bir trafik kazası söz konusu değil. Bu açıdan hem vatandaşlarımız tedbirli gidiyorlar. Türkiye'de birçok yerde gece-gündüz arkadaşlarımız tedbirlerine devam ediyor. Bu yoğunluğun biz bu akşama kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Yarın için de özellikle kurban kesim yerlerinde, mezarlık ulaşımlarında yine bir yoğunluk, özellikle büyükşehirlerde bekliyoruz. Yine emniyet ve jandarma teşkilatımıza özellikle uyarıda bulunduk. Çünkü bayramların birinci gününde maalesef araçtan hırsızlıklarda ciddi bir artış olur. Bu konularda da arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar ve almaya devam ediyorlar."

\ - Vatandaşlara tatil dönüşü uyarısı Yoğunluğun perşembe akşamından itibaren başladığını, pazartesiye kadar gidişlerde bir yaygınlık oluştuğunu dile getiren Soylu, "Bir gün 2-3 saatlik Gerede istikametinde bir sıkışıklık söz konusu olmuştu. O da 2-3 saat içerisinde çözüldü. Ama yine bizim bayramla ilgili vatandaşlarımızdan, milletimizden talebimiz şudur; perşembe gününden itibaren eğer dönüş başlarsa, dönüşü cumartesi, pazara yoğunlaştırmamış oluruz. Bunu da anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, 27 milyon sürücü belgesi olduğunu, bu rakamın son 10 yıl içinde iki katından daha fazlasına çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu önemli bir rakam. Araç sayısı iki katından daha fazlasına çıkmış. Bölünmüş yollarımız da aslında son 10 yıl içerisinde aslında yüzde 60 civarında artmış. Bölünmüş yollarla, araç ve sürücü artışı birbirini hemen hemen karşılıyor ama bizim çok daha dikkatli olmamız gerekir. Hıza, kemere riayet etmemiz lazım. Yine araç içerisinde cep telefonunu kullanmamaya riayet etmemiz lazım. Bunlara riayet ettiğimiz zaman önemli ölçüde kazalardan arınabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun da uyarısını sürekli yapmaya çalışıyoruz. Özellikle televizyonlarımıza, gazetelerimize çok teşekkür ediyorum. TRT özellikle kırmızı düdük kampanyamızda bize çok büyük destek verdi. Diğer televizyonlar da verdi, onlara da çok teşekkür ediyorum."

Çocukların bu konudaki iradeyi devam ettirdiklerini, bayramdan sonra da bunu sürdüreceklerini dile getiren Soylu, "İnşallah dikkatli şekilde bayram dönüşlerimizi de hep birlikte yapabilme kabiliyetine sahip olabiliriz. Tekrar televizyonlarımızdan, gazetelerimizden, medyadan, internet mecrasından bu konuda aynı desteği bekliyoruz. Gidiş istikametinde gösterdiğiniz desteği, dönüş zamanı içerisinde bekliyoruz." dedi. \ - "Arkadaşlarımız araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" Bir gazetecinin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin bir sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Zannediyorum Ankara Valiliğimiz bu konuda bir açıklama gerçekleştirdi. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani, o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti, şu anda olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir."