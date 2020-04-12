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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 22:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasına gerekçe olarak cuma gecesi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sonrasında yaşanan olayları gösterdi.

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadelerini kullanan Soylu sözlerine "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı" diye devam etti.

Süleyman Soylu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..."

Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Cuma gecesi geceyarısına birkaç saat kala sokağa çıkma yasağının ilan edilmesin sonrasında vatandaşlar marketlere akın etmiş, market önlerinde uzun kuyruklar oluşmuş, yer yer tartışmalar ve kavgalar yaşanmıştı.

İçişleri Bakanlığı cuma günü sokağa çıkma yasağını duyurduğu açıklamasında kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "talimatları doğrultusunda" alındığını ifade etmişti.

DW / EC

©Deutsche Welle Türkçe

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