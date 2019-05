İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştu

15 Temmuz’da verdiğiniz talimatla Türkiye’de neler olduğunu not ettik

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’yi şu sözlerle eleştirdi, "Öyle bir seçim sonucu almalıyız ki kimsenin söz söyleme hakkı kalmamalı. Amerika not etmiş, bizde 15 Temmuz’u not ettik Amerika efendi. Tarihe not ettik. Avrupa Birliği onu söylüyor bizde söylüyoruz, Dünya da seçim sabıkası en yüksek ülke Amerika’dır. Seçilmiş Başkanı alıp başka adama verdiler, dünyanın gözü önünde kimse sesini çıkaramadı. Adam da kuzu kuzu geri çekildi, oradan bize akıl vermeye çalışıyor. Bizde 15 Temmuz’da hangi talimatları verdiğini ve Türkiye’de neler olduğunu not ettik. Onun için çok gayret gösterip, çok mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.