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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 05:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sahur programında Karadenizlilerle buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sahur programında Karadenizlilerle buluştu. Bakan Soylu’ya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini de reddetmedi. Soylu, Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Soylu, "5 yıl Beylikdüzü’nde Belediye Başkanlığı yaptı, ortaya koyduğu bir tane eser var mı? Yok. Ama Binali ağabeyin yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Bölünmüş yollardan, Avrasya Tüneline kadar, Marmaray’dan dünyanın en büyük havalimanına kadar ne büyük eserler kazandırdı Türkiye’ye" dedi.

Bakan Soylu: Bize güç verin İstanbul’u küresel güç merkezi haline getirelim
İstanbul’un küresel kuvvet merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Şu Canan denilen, Kılıçdaroğlu denilen, Sezai denilen insanlar zafer nameleri atmasın. Ekrem İmamoğlu’nun dediğini görüyorsunuz değil mi? Sanki hiç tanımadığımız bir adamdan bahsediyor, Selahattin Demirtaş’ı neredeyse dünyanın en masun insanı olarak gösteriyor. Tamam biz yanlış yaptıysak, milletimiz İstanbul’da öyle diyorsa başımızın üstünde yeri var. Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında milleti sokağa çıkartacak 59 kişinin katledilmesinin sebebi olacak sonrada boncuk boncuk terleyecek, binlerce çocuğun dağa gitmesine teşvik edecek, sonra diyecek ki ’onun politikalarını çok beğeniyorum onu da kucaklıyorum.’ Bu nasıl bir şeydir ya buna birisi bir şey söylesin yani aklımızla alay ederken birisi bize desin ki senin göremediğin nokta şurası ben nereyi göremiyorum veya biz nereyi göremiyoruz. Yani eğer İstanbul tarafından böyle bir karar verilecekse yapılacak bir şey yok. Dönüp kendimize bakacağız, uyguladığımız politikalara bakacağız. Dönüp diyeceğiz ki Allah Allah demek ki burada bir yanlışlık var. Bundan sonra kim ne yapacaksa başka bir politika uygulasın, bak bu samimiyetsizliktir, ben bu samimiyetsizliği reddetmenizi ve hakikaten önümüzdeki beş yıl, Binali ağabeyi tecrübesiyle bilgisiyle bizler, İstanbul’un emrine amede olarak çok önemli adım atacağımıza inanıyorum. Bize destek verin, güç verin İstanbul’u küresel güç merkezi, kuvvet merkezi haline getirelim, birilerinin arka bahçesi yapmayalım, buna müsaade etmeyelim. Bu vesileyle Kirazlı tepe sizden isteğimiz şudur, ful çekmeniz gerekiyor" dedi.

15 Temmuz’da verdiğiniz talimatla Türkiye’de neler olduğunu not ettik
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’yi şu sözlerle eleştirdi, "Öyle bir seçim sonucu almalıyız ki kimsenin söz söyleme hakkı kalmamalı. Amerika not etmiş, bizde 15 Temmuz’u not ettik Amerika efendi. Tarihe not ettik. Avrupa Birliği onu söylüyor bizde söylüyoruz, Dünya da seçim sabıkası en yüksek ülke Amerika’dır. Seçilmiş Başkanı alıp başka adama verdiler, dünyanın gözü önünde kimse sesini çıkaramadı. Adam da kuzu kuzu geri çekildi, oradan bize akıl vermeye çalışıyor. Bizde 15 Temmuz’da hangi talimatları verdiğini ve Türkiye’de neler olduğunu not ettik. Onun için çok gayret gösterip, çok mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştu

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