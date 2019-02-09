HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

IHAAW222825-ASA/09-02-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı. 09.02.2019 22:28:25 TSI NNNN

IHAAW222825-ASA/09-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı.

09.02.2019 22:28:25 TSI
NNNN

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yangın panigiBalıkesir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yangın panigi
Simav'da yün fabrikasındaki trafo patladı: 2 yaralıSimav'da yün fabrikasındaki trafo patladı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Boğaz turunda korkunç olay!

Boğaz turunda korkunç olay!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.