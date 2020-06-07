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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."

HATAY HABERLERİ  | 07.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."


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