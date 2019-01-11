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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Lütfen her anne ve baba 'uyuma' isimli aplikasyonu telefonuna indirsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon tasarladıklarını açıkladı. "Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi" diyen Soylu, "Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin” çağrısında bulundu.

“Sporla Kal Güvende Kal Projesi”yle ilgili etkinlikte konuşan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi 2019’da çok daha üst noktaya taşıyacaklarını söyleyerek, “Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım” dedi. Soylu, “Narko-rehber” ve “Narko-tır” gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı.

YÜZDE 70'İ SON 5 YILDA LİSTEYE GİRDİ

Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70’inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.

"'UYUMA' İSİMLİ BİR APLİKASYON YAPTIK"

“Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık” diyen Soylu, “Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, “Narko-rehber” ve “Narko-tır” gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Uyuşturucu terörüyle karşı karşıya olunduğunu ve buna karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Narkolog Projesi ortaya koyduk. Son 6 ayda 7 bine yakın uyuşturucu kullanan insanla yüz yüze anket gerçekleştirdik. Maalesef uyuşturucunun kullanım alanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 40,7 ile insanların kendi evleri alıyor. İkinci yer yüzde 24,6 ile metruk binalar.”

Gençlere de uyarılarda bulunan Soylu, “En kıymetlimiz sizlersiniz. Onun için genç nüfusumuzu bizim bir avantajımız değil, bu melanetlerle karşı karşıya bırakıp dezavantajımız haline getirmeye sizler de fırsat vermeyin” şeklinde konuştu.

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Süleyman Soylu içişleri bakanı aplikasyon Uyuma uyuşturucu

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