HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu iş arayanlar için müjde verdi. Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, ardından Ortabayır ve Sultan Selim mahallelerinde halkı selamladı, esnafları ziyaret etti.

Bakan Soylu’ya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Soylu, talep ve önerileri de değerlendirdi.

'8 BİN BEKÇİ DAHA ALACAĞIZ'

Bakan Soylu, “Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk” dedi.

“İSTANBUL DÜNYANIN EN TEMİZ 3'ÜNCÜ METROPOLÜ KONUMUNDADIR”

İstanbul’un dünyanın en özgür şehri olduğunu söyleyen Soylu, “Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden dolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3'üncü metropolü konumundadır. Önceden İstanbul'da 1000'in üzerinde otobüs vardı şimdi ise 6000'in üzerinde otobüs var. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya atılan dedikoduları çok net hatırlıyorum. Artık başı açık olanlar, etek giyenler otobüse binemeyecekler, haremlik-selamlık olacak ve İstanbul'da farklı bir ideoloji uygulanacak dedikoduları herkesin dilindeydi. Fakat son 25 yılda İstanbul dünyanın en özgür şehri oldu. İstanbul, kimsenin etnik kökenine, mezhebine, siyasal düşüncesine, inancına, yaşam tarzına müdahale edilmeyen bir şehir oldu” ifadelerini kullandı. (DHA)


Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Kanser aşısında Küba'yla işbirliğine Türk Kanser Derneği'nden destekKanser aşısında Küba'yla işbirliğine Türk Kanser Derneği'nden destek
Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağızBakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Kağıthane Bekçi 8 bin bekçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendi adamlarınıza istihdam sizden olmayan %14 ün içinde
Müjdeye bak sanki fabrika açmışlar .
AK bekçiler geliyor 8 bin kişi söylenen o ki bu bekçileri herkesce bilinen malum bir mafya adamının uyuşturucu trafiğinde sokaklardaki kısmını kollayan bekleyen kısmı tabi büyük paradan pay alma şartı ile bunları toprak dahi kabul etmeyecek
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.