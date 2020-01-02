-
-
HABER
-
Güncel
-
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"
GÜNCEL
HABERLERİ
|
02.01.2020 20:41 |
Son Güncelleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"
Okuyucu Yorumları 0 yorum