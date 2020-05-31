HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmişti? İlk kez bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmişti? İlk kez bizzat açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Nisan’da sunduğu ve 13 Nisan’da geri aldığı istifa süreci hakkında ilk kez konuştu. Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, o dönem neden böyle bir istifa kararı aldığını perde arkasıyla açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmişti? İlk kez bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Youtube kanalında İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

İstifa kararı almasının perde arkasındaki detayları ilk kez açıklayan Soylu, terörden ziyade koronavirüs sürecinin kendisini daha çok yorduğunu belirtti.

Bakan Soylu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

'BUNU BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRDÜM'

"Benimkisi bir sorumluluktu. İnsanlara iyi yapabildiklerimizi anlatıyoruz, yapamadıklarımızı da anlatıyoruz. Ben bunu bir sorumluluk olarak gördüm o dönem içerisinde. Hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim.

'KILIÇ ÜZERİNDE YÜRÜNEN BİR YERDEYİZ'

Biz aldığımız her kararda risk üzerine karar alıyoruz. Binlerce operasyon yaptık. Allah muhafaza bu terör operasyonlarında 3-5 sivil hayatını kaybetse ne yapacağız? Bizim Bakanlığımız kılıç üzerinde yürünen bir yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedel ödenmesi gerekiyorsa da bedelini öderiz. Günde 100 tane karar alıyorum. Ben aldığım kararın sorumluluğunu başka arkadaşın üzerine atamam ki. Yarın başka bir şey de olabilir. Bugün gitme diyenler yarın belki teşekkür edecektir. Bizim işimiz riskli bir iştir. Buna böyle bakmak gerekiyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Başarı sadece benim başarım değildir. Cumhurbaşkanı arkamızdan çekilsin bakalım başarılı olabiliyor muyuz? Bir irade meselesidir. Hükümet de Cumhurbaşkanımız da arkamızda duruyor. Bu iradeyi ortaya koymazsan başarılı olamazsın. Bütün terör örgütlerinin şu anda en zayıf noktaları. FETÖ ile mücadelede geldiğimiz nokta çok üstün bir nokta. Bu meselelere bakarken, bu riskleri sırtımıza bizler almak zorundayız."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınını önlemek için 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle aldığı istifa kararı almış; Soylu'ya özellikle sosyal medyadan büyük destek mesajları gelmişti.

Soylu'nun istifa kararını duyurmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan ise "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" açıklamasıyla istifanın kabul edilmediği duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

En Çok Okunan Haberler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Kardeşini görenler şaşırıyor! O da ünlü bir kasap

Kardeşini görenler şaşırıyor! O da ünlü bir kasap

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Gezi Parkı' mesajı

İmamoğlu'ndan 'Gezi Parkı' mesajı

Veysel Eroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Haliç' yanıtı

Veysel Eroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Haliç' yanıtı

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama! Herkese çağrıda bulundu

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.