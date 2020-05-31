İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmişti? İlk kez bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Youtube kanalında İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

İstifa kararı almasının perde arkasındaki detayları ilk kez açıklayan Soylu, terörden ziyade koronavirüs sürecinin kendisini daha çok yorduğunu belirtti.

Bakan Soylu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

'BUNU BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRDÜM'

"Benimkisi bir sorumluluktu. İnsanlara iyi yapabildiklerimizi anlatıyoruz, yapamadıklarımızı da anlatıyoruz. Ben bunu bir sorumluluk olarak gördüm o dönem içerisinde. Hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim.

'KILIÇ ÜZERİNDE YÜRÜNEN BİR YERDEYİZ'

Biz aldığımız her kararda risk üzerine karar alıyoruz. Binlerce operasyon yaptık. Allah muhafaza bu terör operasyonlarında 3-5 sivil hayatını kaybetse ne yapacağız? Bizim Bakanlığımız kılıç üzerinde yürünen bir yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedel ödenmesi gerekiyorsa da bedelini öderiz. Günde 100 tane karar alıyorum. Ben aldığım kararın sorumluluğunu başka arkadaşın üzerine atamam ki. Yarın başka bir şey de olabilir. Bugün gitme diyenler yarın belki teşekkür edecektir. Bizim işimiz riskli bir iştir. Buna böyle bakmak gerekiyor.