İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Barış Terkoğlu'nun köşe yazısına yanıt! ( Barış Terkoğlu ne yazdı?)

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü "İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısında Bakan Soylu'nun siyasi geçmişindeki cemaat bağlantılarına ilişkin gündem yaratan iddialarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu ise Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesi yazarı Terkoğlu'na yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Bir söz söylemiş isek sebebi var. Çünkü onu hak etmek de önemli...

1- Çocukluğumdaki dini eğitimimi herkes bilir ki, rahmetli dedem Hacı Alaybey Soylu’dan aldım.. O beni, hayat alanında da eğitti..

2- Çocukluğum, gençliğim, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin binalarında, koridorlarında geçti...

Bahsettiğin gruplar ve gençleri, özellikle 1980 darbesinden sonra partiyi hiç yalnız bırakmadılar, bunu herkes bilir. Bahsettiğin memleketsever, vatansever, mümtaz şahsiyetlerin hepsini parti koridorlarında, o arkadaşlarımızdan öğrendik. Bunu da herkes bilir...

3-Bu şahsiyetlere vefamız, rahmetli Menderes’ten Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, Millet yolculuğuna, vatan sevdasına ve Müslümanlığa hizmetkârlıklarına, siyasetten ve devletten hiçbir şey istemeden samimiyetle bağlılıklarınadır. Ve 17-25 Aralık, 15 Temmuz sonrası hiçbir fitneye, ayrılığa, her türlü tehdide rağmen prim vermediler, fırsat tanımadılar. Devlete, Millete tüm birikim ve müktesebatları ile sahip çıktılar. FETÖ'ye meydan okudular...