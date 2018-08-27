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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemine izin verilmemesiyle ilgili olarak "Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, eyleme katılan Ahmet Şık'tan tepki geldi. Şık, Twitter hesabından Cumartesi Anneleri'nin 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin arşiv görüntülerini paylaşırken, CHP'li Tanrıkulu da Soylu'ya tepki gösterdi.

Cumartesi Anneleri'nin önceki gün Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasının yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki gelirken, bu tepkilerden biri de eyleme katılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan geldi.

​Cumartesi Anneleri'nin 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin arşiv görüntülerini de paylaşan Şık, "Zalimlik ve savunuculuğunu yapmak konusunda tutarlı olup ilkeler söz konusu olduğunda dünü ile bugünü arasındaki uçurumu menfaatleriyle doldurmaya çalışan naylon kahramanlara da bu ülke teslim olmadı" diye yazdı.

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TANRIKULU: BU AÇIKLAMANIN ANLAMI BİZİM İKTİDARIMIZDA KİMSE ADALET ARAYAMAZ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından Soylu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, "Bu açıklamanın anlamı: ‘Devlette süreklilik esastır, devir aldığımız ve daha da derinleştirdiğimiz 'derin devlet' faili meçhul cinayet işler, insanları zorla kaybettirir de ama anne de olsa kimse bizim iktidarımızda bunların akıbetini soramaz, adalet arayamaz, yas tutamaz" dedi.

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SOSYAL MEDYADAN ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri ile ilgili sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları;

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