İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cumartesi Anneleri'nin önceki gün Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasının yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki gelirken, bu tepkilerden biri de eyleme katılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan geldi.

​Cumartesi Anneleri'nin 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin arşiv görüntülerini de paylaşan Şık, "Zalimlik ve savunuculuğunu yapmak konusunda tutarlı olup ilkeler söz konusu olduğunda dünü ile bugünü arasındaki uçurumu menfaatleriyle doldurmaya çalışan naylon kahramanlara da bu ülke teslim olmadı" diye yazdı.