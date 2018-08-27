İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cumartesi Anneleri'nin önceki gün Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasının yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki gelirken, bu tepkilerden biri de eyleme katılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan geldi.
Cumartesi Anneleri'nin 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin arşiv görüntülerini de paylaşan Şık, "Zalimlik ve savunuculuğunu yapmak konusunda tutarlı olup ilkeler söz konusu olduğunda dünü ile bugünü arasındaki uçurumu menfaatleriyle doldurmaya çalışan naylon kahramanlara da bu ülke teslim olmadı" diye yazdı.
TANRIKULU: BU AÇIKLAMANIN ANLAMI BİZİM İKTİDARIMIZDA KİMSE ADALET ARAYAMAZ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından Soylu'nun açıklamasına tepki gösterdi.
Tanrıkulu, "Bu açıklamanın anlamı: ‘Devlette süreklilik esastır, devir aldığımız ve daha da derinleştirdiğimiz 'derin devlet' faili meçhul cinayet işler, insanları zorla kaybettirir de ama anne de olsa kimse bizim iktidarımızda bunların akıbetini soramaz, adalet arayamaz, yas tutamaz" dedi.
SOSYAL MEDYADAN ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri ile ilgili sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları;
Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum