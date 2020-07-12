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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 07:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Dinç, dün Samsun’un Bafra ilçesinde rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi.

HAMİDİYE SOYLU BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde ikindi namazınnı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

(İHA)

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