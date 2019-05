İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ortaköy'de sahur programına katıldı

Programda konuşan Soylu, Türk milletinin dünya tarihince tescillenmiş büyük bir millet olduğunu, kadim ortak ve milli duyguları olan büyük milletin birbirini her zaman anlayabildiğini kaydederek, "Bu milletin birbirlerinin ortak hassasiyetlerine her zaman büyük bir sevgisi ve saygısı olmuştur. Adına bazen birlik bazen beraberlik bazen medeniyet dedikleri bayramlarda, hep birlikte düğünlerde ya da hastalıkta bir komşunun oğlu askere gidecekse 'Allah kazasız belasız dönmeyi nasip etsin' diye birbirimize gidiyoruz. Bir birliktelik ve ortak maneviyat yaşıyoruz. Aslında bizi hem tehditlere hem tehlikelere karşı ama en önemlisi bizi kendi kimliğimize karşı sorumlu tutuyor." dedi.

İstanbul'un sadece İstanbul'da yaşayanlara ait bir şehir olmadığına ve medeniyetlerin beşiği olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, "Kabil'deki, Pakistan'daki kardeşlerimizin de İstanbul'u. Mekke'nin Medine'nin de İstanbul'u. Güzel kardeşi Bağdat'ın da İstanbul'u. Macaristan'a, Avusturya sınırlarına kadar gidilen her çerçevenin İstanbul'u. Ondan ötesi de var. Herkesin hülyası, herkesin rüyası ve herkesin cazibesi." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un her geçen gün daha da güçlendiğini, dünyadaki etkisini, standardını daha da arttırdığını söyledi.

İstanbul'un, Afrika'daki, Ortadoğu'daki geçmiş esrarlarıyla ünlü olan birçok şehri kendi güzelliklerini koruyarak yaya bırakan bir şehir olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul, herkesi kendi içerisinde kabul etmiş bir şehir. Yabancısını, Alevisini, Sünnisini, Türkünü, Kürdünü, Müslümanını, Hristiyanını her birini ayrı ayrı kendi içinde kabul etmiş bir şehir. 'Ben' dememiş bir şehir. Biz bir nesiliz, çok şey gördük. Evet, görmediğimiz bir tek şey var. Büyük bir savaş ve tarumar olmuş bir şehir. Bunu görmedik Allah'a şükür. Ama onun dışında her şeyi gördük. Ekonomik krizlerden depremlere kadar, terör saldırılarından toplumsal kargaşayı oluşturacak tahriklere kadar her şeyi gördük. Ben sadece şunu söylemek isterim bu anlattıklarımdan sonra, 'bu güzel şehir bir tek şeyin ev sahipliğini yapmamalı. Bir ideolojik kavganın ve siyaset kavgasının merkezine düşürülmemeli bu şehir. Bu kadar açık ve net."