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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır."


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